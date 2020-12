Makna Penggunaan S Dalam Bahasa Inggris

TRIBUN-TIMUR.COM - Penggunaan haruf S dalam bahasa inggis sangatlah penting.

Bahkan penggunaan huruf S dalam bahasa inggris juga seringkali ditemukan.

Penggunaan apostrophe s atau ’s sangat umum ditemui dalam kalimat bahasa Inggris karena mempunyai fungsi tersendiri.

S biasa digunakan untuk menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan.

Berikut contohnya dalam kalimat:

This is Nico’s book. / Ini bukunya Nico

I think that little girl is Mr. Andre’s daughter / Aku rasa anak kecil itu putrinya Pak Andre

I need to dress up because I’m going to go to Ana’s sister’s wedding party / Aku perlu berdandan karena aku akan pergi ke pesta pernikahan kakaknya Ana

Untuk benda atau orang yang jumlahnya jamak (berakhiran s), kita juga perlu menambahkan ’s diakhir katanya. Akan tetapi, biasanya bentuknya menjadi berbeda. Perhatikan contoh berikut:

This big house is my grandparents’ house. / Rumah besar ini adalah rumah kakek nenekku.