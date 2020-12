Tunggu Penetapan Hasil Suara Pilkada Tana Toraja, Pendukung Theo-Zadrak Kumpul di Posko Induk

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Puluhan pendukung pasangan Theofilus Allorerung-Zadrak Tombeg (Theo-Zadrak) berkumpul di Posko induk, Jl Nusantara, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Rabu (16/12/2020).

Mereka datang untuk menunggu hasil rapat pleno KPU tentang penetapan calon bupati dan calon wakil bupati Tana Toraja terpilih yang sementara berlangsung di Hotel Pantan, Makale.

Pantauan di posko Induk, hadir bersama pendukung Cawabup dr Zadrak Tombeg didampingi istrinya Erny Yetti.

Para pendukung kompak memakai kaos putih bertuliskan 'We Are the Champion'.

Baca juga: Potensi Zakat Rp 100 Miliar per Tahun, Pemkab Lutim Akan Optimalkan Sektor Pertanian

Baca juga: Basarnas Mamuju Bakal Buka Unit Siaga SAR di Pasangkayu

Nampak Cawabup Zadrak sesekali berdiskusi santai bersama para pendukungnya.

Sementara, menunggu di posko para pendukung Theo-Zadrak tetap tertib menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Di sekitar posko juga terdapat beberapa personel polisi yang sedang melakukan pengamanan.

Sebagai informasi, rapat pleno ini dilakukan setelah rekap di 19 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Tana Toraja rampung.

Berdasarkan hasil rekap PPK, pasangan Theo-Zadrak unggul dengan persentase 41,09 persen.

Disusul pasangan Nico-Victor (Petahana) 37,18 persen kemudian Al-John 21,72 persen.