Simak Perbedaan Adverb dan Adverbial

TRIBUN-TIMUR.COM - Tahukah anda apa perbedaan antara adverb dan adverbial?

Walaupun secara sepintas kedua kata ini hampir sama, namun ia memiliki perbedaan tersendiri.

Saat mengungkapkan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, adakalanya kita membutuhkan adverb maupun adverbial.

Adverb secara sederhana merupakan kata keterangan. Ia menerangkan kata kerja, kata sifat, dan kata lainnya.

Melansir Cambridge Dictionary, adverb merupakan sebuah kata yang mendeskripsikan atau memberi lebih banyak informasi tentang kata kerja, kata sifat, kata keterangan yang lain, atau frasa.

Contohnya adalah kata-kata dalam kalimat berikut:

My sister can sing well. / Adikku bisa bernyanyi dengan baik.

He walked carefully. / Dia berjalan hati-hati.

Kata well dan carefully di atas menerangkan kata kerja di depannya. Maka dari itu, mereka termasuk adverb.

Sedangkan adverbial, mengutip dari Collins Dictionary, digunakan ketika kita ingin menambahkan informasi tentang bagaimana, kapan, di mana, atau sejauh mana sesuatu terjadi.