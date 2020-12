Titi DJ Ungkap Masa Lala Judika di Indonesian Idol 2021, Nggak Seputih Ini dan Bau Matahari 

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis dan Penyanyi Titi DJ ungkap masa lalu musisi kenamaan Judika.

Bahkan Suami Duma Riris itu disebut bau matahari.

Hal itu diungkapkannya saat jadi juri tamu di Indonesia Idol special season atau Indonesian Idol 2021.

Saat jadi juri tamu itu, penyanyi Titi DJ mengenang masa lalu.

Diketahui, Titi DJ pernah selama enam musim menjadi Juri Indonesian Idol dari musim pertama.

Titi DJ tidak menyangka kini bersanding duduk di kursi dewan juri bersama penyanyi Judika di Indonesian Idol Special Edition atau musim kesebelas.

"Dulu dia (Judika) enggak seputih ini. Waktu masuk ruang audisi, bau mataharinya kecium dari kursi juri, aduh dekil," seloroh Titi DJ seperti dikutip Kompas.com dalam siaran langsung RCTI+, Senin (14/12/2020).

Terlepas dari penampilan Judika, ibu dari penyanyi Stephanie Poetri itu mengaku tidak menyangka dengan suara Judika dapat memukau dewan juri pada saat itu.

"Bangga banget aku sama kamu Judika, karena waktu kamu muncul di ruang audisi, aku tahu kamu bakal jadi penyanyi yang besar," ucap Titi DJ.

Menanggapi Titi DJ, Judika lantas berterima kasih karena dulu memberikan kesempatan kepadanya saat audisi.

"Mba Titi DJ satu-satunya (juri) yang kasih kesempatan. Biasanya, (saat audisi) satu sampai dua lagu. Aku nyanyi empat lagu," ujar Judika.

Untuk diketahui, Judika merupakan salah satu penyanyi jebolan Indonesian Idol musim kedua. Pada saat audisi, Judika berhasil menarik perhatian juri setelah melantunkan lagu "Because of You" dari Kelly Clarkson dan "Inikah Cinta" dari M.E.

Hanya saja, Judika tak berhasil di final bersaing dengan mendiang Mike Mohede. Mike Mohede menjadi juara pertama dan Judika merupakan runner up Indonesian Idol musim kedua.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Titi DJ: Dulu Judika Enggak Seputih Ini dan Bau Matahari"