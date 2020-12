Now You See Me di Malam Tahun Baru 2021 Teraskita Hotel Makassar

Menyambut acara pergantian tahun baru 2021, Teraskita Hotel Makassar-Manage by DAFAM meluncurkan program Malam Tahun Baru dengan tema 'Now you See Me”.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menyambut acara pergantian tahun baru 2021, Teraskita Hotel Makassar-Manage by DAFAM meluncurkan program Malam Tahun Baru dengan tema 'Now you See Me”.

Menjadi momentum yang ditunggu-tunggu bagi semua orang tiap tahunnya, Teraskita Hotel Makassar mengangkat tema “Now you See Me” untuk merayakan pergantian malam tahun baru 2021, dengan tujuan untuk mengajak pengunjung serta masyarakat mengetahui eksistensi Teraskita Hotel Makassar.

Tetap dengan mengikuti protokol kesehatan new normal serta anjuran pemerintah untuk mengurangi kerumunan, program acara tahun baru kali ini akan berfokus pada quality time bersama keluarga, orang terdekat atau terkasih maupun qtime bagi diri sendiri.

Meluncurkan promo paket “New Year’s Eve : Now You See Me” di pasaran dengan harga Rp 1.320.000/net, Teraskita Hotel Makassar menawarkan wisata kuliner pada promo kali ini. Dimana promo paket New Year’s Eve ini, pengunjung tidak hanya akan mendapatkan kamar dan juga fasilitas berenang, namun juga akan mendapatkan Brunch, Dinner, Cocktail, serta Hi Tea untuk masing-masingnya 2 Pax/room.

Fitria Andriani selaku Sales & Marketing Manager mengungkapkan bahwa walapun malam tahun baru kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi covid-19, namun tidak akan mengurangi suasana perayaan malam tahun baru.

Dengan suguhan kamar yang nyaman, kuliner yang menggugah selera, dekorasi yang penuh warna, serta view city Makassar yang Indah terutama di malam hari, dijamin pengunjung tetap akan merasakan hiburan malam tahun baru yang berarti bersama keluarga dan orang terkasih di Teraskita Hotel Makassar-Manage by DAFAM.



Info Lebih Lanjut,

Fitria Andriani– Sales & Marketing Manager +62 811-4008-588

Telp Hotel +62 411-850-999

WA Hotel +62 852-5678-7898

Jl. A.P. Pettarani No. 88, Makassar 90222