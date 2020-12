Lirik Lagu Willow Taylor Swift Trending YouTube, Lengkap Video Klip dan Terjemahan Indonesia

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Taylor Swift baru saja merilis album barunya.

Folklore bisa jadi salah satu album yang berhasil tahun ini, tetapi Taylor Swift belum selesai.

Swift mengumumkan album kesembilan sekaligus album keduanya di tahun ini yang berjudul Evermore di Instagramnya, Kamis (10/11/2020) kemarin.

Video klip Willow baru saja diunggah hari ini, 11 Desember 2020 di kanal YouTube Taylor Swift.

Hingga berita ini diterbitkan, Sabtu (12/12/2020) video musik Willow telah masuk ke jajaran trending YouTube.

Selain itu video musiknya telah ditonton lebih dari 10 juta kali.

Berikut Lirik Lagu Taylor Swift Willow, Lengkap Dengan Terjemahan Bahasa Indonesia dikutip dari Tribun Jogja.

[Verse 1]

I’m like the water when your ship rolled in that night

Rough on the surface but you cut through like a knife

And if it was open/shut case

I never would’ve known from that look on your face

Lose in your current like priceless wine

[Chorus]

The more that you say, the less I know

Wherever you stray, I follow

I’m begging for you to take my hand

Wreck my plans, that’s my man

[Verse 2]

Life was a willow and it bent right to your wind

Head on the pillow I could feel you sneaking in

As if you were a mythical thing

Like you were a trophy or a champion ring

And there was one prize I’d cheat to win