Video: Wanita Berhijab Ini Teriak dan Menangis Dapat Hadiah yang Diinginkan Sejak 12 Tahun Lalu

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebuah video seorang wanita teriak kemudian menangis karena mendapatkan hadiah dari sang anak.

Ternyata hadiah itu adalah sesuatu yang sudah dia inginkan sejak 12 tahun lalu.

Sontak saja wanita berhijab ini menangis terharu.

Rekaman tersebut pertama kali dibagikan oleh akun Twitter @FatihahGhafar pada 5 Desember 2020 lalu.

"WHOLESOME VIDEO. Dari dulu ibu nak kucing oyen and finally we got it for her! Wait till she started crying," tulis keterangan di video tersebut.

Video ini telah ditonton lebih dari 490 ribu kali dan sudah ada 37 ribu pengguna Twitter lain menyukainya.

Kepada Tribunnews, Fatihah Ghafar membagikan cerita lengkap dibalik video viral miliknya.

Ia membenarkan sosok wanita yang menangis adalah ibunya bernama Hartini Hussin.

Sedangkan video tersebut dibuat pada 4 Desember 2020 lalu sekitar pukul 09.40 waktu Malaysia.

"Waktu itu saya dan keluarga saya merayakan ulang tahun ibu saya. Sebenarnya ulang tahun ibu saya jatuh pada 6 Desember," ucap Fatihah.