Website Bawaslu Makassar Diretas, Hacker: Ingat Janji-janji Manismu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Laman resmi (website) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar diretas.

Info tersebut pertama kali diketahui usai anggota Group WhatsApp Bawaslu Makassar, Membangun Demokrasi mengunggah tampilan website Bawaslu Makassar sekitar pukul 07.38 Wita.

Ketua Bawaslu Makassar Nursari membenarkan website resmi Bawaslu, www.makassar.bawaslu.go.id diretas.

"Ketahuan diretasnya dini hari tadi, staf pengelola yang melaporkan," kata Nursari via pesan WhatsApp, Kamis (10/12/2020).

Namun, dalam waktu satu jam tim IT Bawaslu berhasil memperbaiki dan situs kembali normal.

"Web sudah normal. Mulai Pukul 10.30 sudah bisa diakses kembali," ujarnya.

Menariknya, sang hacker mengubah tampilan website halaman utama dengan latar belakang hitam.

Dalam tampilan itu bertuliskan Hacked by Unknown45 Security say that just an illusions.

Pun terpampang gambar animasi dengan sosok menggunakan jaket.

Tampilan tidak memuat pesan spesifik maksud dari peretasan, hanya menyematkan tulisan "ingat janji-janji manis mu".