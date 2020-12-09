UPDATE Hasil Quick Count Pilkada Makassar: ADAMA 41.7%, APPI-RAHMAN 34.37%, DILAN 19.23%, IMUN 4.7%
UPDATE Hasil Quick Count Pilkada Makassar versi Denny JA: ADAMA 41.7%, APPI-RAHMAN 34.37%, DILAN 19.23%, IMUN 4.7%
tribun timur
Calon wali Kota Makassar 2020
TRIBUN-TIMUR.COM - Lembaga Survei LSI Denny JA terus mengupdate hasil quick count Pilkada Makassar 2020.
Terbaru hasil hitung cepat atau quick count menempatkan pasangan No urut 1 Danny Pomanto - Fatmawati Rusdi (ADAMA) memperoleh suara sementara 41.7%,
Disusu Munafri Arifuddin - Rahman Bando (APPI-RAHMAN) 34.37%.
Selanjutnya di urutan ketiga Daeng Ical-Fadli Ananda (DILAN) 19.23% dan pasangan no urut 4 Irman-Zunnun (IMUN) 4.7%.
Hasil Quick Count Pilkada Makassar versi Denny JA ini, Data Masuk sudah 94.8%.
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Editor: Ilham Arsyam