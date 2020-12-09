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UPDATE Hasil Quick Count Pilkada Makassar: ADAMA 41.7%, APPI-RAHMAN 34.37%, DILAN 19.23%, IMUN 4.7%

UPDATE Hasil Quick Count Pilkada Makassar versi Denny JA: ADAMA 41.7%, APPI-RAHMAN 34.37%, DILAN 19.23%, IMUN 4.7%

zoom-inlihat foto UPDATE Hasil Quick Count Pilkada Makassar: ADAMA 41.7%, APPI-RAHMAN 34.37%, DILAN 19.23%, IMUN 4.7%
tribun timur
Calon wali Kota Makassar 2020 

TRIBUN-TIMUR.COM - Lembaga Survei LSI Denny JA terus mengupdate hasil quick count Pilkada Makassar 2020.

Terbaru hasil hitung cepat atau quick count menempatkan pasangan No urut 1 Danny Pomanto - Fatmawati Rusdi (ADAMA) memperoleh suara sementara 41.7%,

Disusu Munafri Arifuddin - Rahman Bando (APPI-RAHMAN) 34.37%.

Selanjutnya di urutan ketiga Daeng Ical-Fadli Ananda (DILAN) 19.23% dan pasangan no urut 4 Irman-Zunnun (IMUN) 4.7%.

Hasil Quick Count Pilkada Makassar versi Denny JA ini, Data Masuk sudah 94.8%.

Sementara itu, hasil quick count Pilkada Makassar yang digelar Celebes Research Center (CRC) sudah mencapai 73 persen.

Paslon Danny-Fatma sementara unggul 40,83 persen suara, disusul Appi-Rahman 35,19 persen, Dilan 18,75 persen, dan Imun 5,08 persen

Tetiba suasana di kediaman Danny Pomanto Jl Amirullah Makassar sekitar pukul 15.00 Wita terdengar sorak-sorai.

Doa sujud syukur dan salawat Nabi berkumandang di aula usai digelar salat Asar berjamaah.

Danny juga menyampaikan agar seluruh tim dan pendukung agar menahan diri, tidak melakukan euforia berupa konvoi. 

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Tags
hasil quick count Pilkada Makassar
Denny JA
Suara Adama
Suara Appi-Rahman
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Editor: Ilham Arsyam
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