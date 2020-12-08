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FREE FIRE: 5 Pet Free Fire Terbaik Bulan Desember 2020, Lengkap Ulasan Fitur Baru

Salah satu keunikan Free Fire adalah mempunyai fitur pet yang akan membantu kamu karena memberikan efek skill unik.

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Salah satu pet Free Fire di bulan Desember 

TRIBUN-TIMUR.COM,- Salah satu keunikan Free Fire adalah mempunyai fitur pet yang akan membantu kamu karena memberikan efek skill unik.

Hingga awal bulan Desember 2020 ini ada 12 pet Free Fire yang tersedia dengan tampilan yang bervariasi dan skill yang unik.

Penasaran kan dengan 5 pet Free Fire terbaik dan lagi meta di akhir tahun 2020 ini.

Berikut ulasannya ya Spinners.

Mulai dari
1. Mr. Waggor source : Free Fire
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Tags
Mobile Legends
Pet Free Fire
fitur baru free fire
terbaru di free fire
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Editor: Munawwarah Ahmad
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