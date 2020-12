Cara Buat Wallpaper Chat di WhatsApp untuk Android dan iPhone, Bisa Diganti Berbeda Tiap Obrolan

TRIBUN-TIMUR.COM - Cara Buat Wallpaper Chat di WhatsApp untuk Android dan iPhone

Sekarang Wallpaper Chat Whatsapp bisa diganti berbeda-beda untuk tiap obrolan.

Selain itu, pilihan gambar untuk diaplikasikan ke Wallpaper Chat Whatsapp juga semakin bervariasi.

Tak perlu khawatir cara mengganti Wallpaper Chat Whatsapp agar berbeda di tiap obrolan juga mudah.

Perlu diketahui, mengganti Wallpaper Chat Whatsapp ini berlaku pula untuk obrolan grup.

Melansir The Next Web via KompasTekno, fitur ini juga menawarkan pilihan sejumlah wallpaper baru dengan warna cerah, warna gelap, opsi wallpaper custom, dan varian warna solid.

Baca juga: Cara Buat Wallpaper Chat di WhatsApp Berbeda Beda Tiap Kontak, Mudah untuk Android dan iPhone

Baca juga: UPDATE Whatsapp Terbaru Desember 2020 Punya Banyak Fitur Keren, Ini Dia, Jangan Dilewatkan!

Ilustrasi tampilan wallpaper di kolom chat aplikasi WhatsApp (The Next Web via Kompas.com )

Tak hanya itu, pengguna juga bisa membedakan wallpaper untuk tema gelap dan terang.

Fitur baru ini juga bisa bersinkronasi dengan pengaturan mode di ponsel.

Dengan begitu, jika pengguna mengaktifkan mode gelap, maka wallpaper WhatsApp juga akan beralih ke mode gelap.

Begitu juga sebaliknya.