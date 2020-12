Hashim: Pak Prabowo Sangat Kecewa dengan Anak yang Dia Angkat dari Selokan 25 Tahun Lalu

TRIBUN-TIMUR.COM - Edhy Prabowo terjerat dugaan korupsi ekspor benur lobster.

Prabowo Subianto pun kecewa bahkan mengeluarkan kata-kata cukup pedas terhadap mantan menteri KKP itu.

Hal tersebut diungkapkan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo kepada wartawan di Jet Ski Cafe, di kawasan Pantai Mutiara, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020).

Menurut Hashim, sang kakak sangat kecewa dan merasa dikhianati oleh Edhy yang ditangkap oleh jajaran KPK terkait kasus korupsi yang membuat negara mengalami kerugian.

"Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, merasa dikhianati," tegas Hashim.

Saking kecewanya, Prabowo yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan tersebut mengungkit masa lalu Edhy yang pernah ditolongnya hingga bisa seperti sekarang ini.

“Dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu,” ungkap Hashim.

"I lift him up from the gutter and this is what he does to me," sambung Hashim.

Pada kesempatan itu, Hashim juga menegaskan kasus ekspor benur tidak ada kaitan dengan keluarganya. Begitu pun halnya dengan putrinya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo,

"Saya atas nama keluarga Djojohadikusumo merasa prihatin dan saya merasa dizalimi, saya merasa dihina dan difitnah, anak saya sangat merasakan," tegasnya.

