Jadwal Tayang & Sinopsis Jumanji: Welcome to the Jungle, 4 Sekawan Tersedot Dalam Video Game

Jadwal Tayang & Sinopsis Jumanji: Welcome to the Jungle, ada The Rock

TRIBUN-TIMUR.COM - Simak Jadwal Tayang & Sinopsis Jumanji: Welcome to the Jungle.

Kisah Lucu 4 Sekawan Tersedot Dalam Video Game, Bioskop Trans TV Malam Ini

Film petualangan komedi berjudul Jumanji: Welcome to the Jungle akan tayang nanti malam pada Kamis (3/12/2020) pukul 21.30 WIB di Transtv.

Jumanji: Welcome to the Jungle dibintangi oleh Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Madison Iseman, dan masih banyak lagi.

Film asal Amerika Serikat ini tayang pertama kali pada 20 Desember 2017.

Jumanji: Welcome to the Jungle digarap oleh sutradara Jake Kasdan.

Sedangkan untuk naskah film Jumanji: Welcome to the Jungle berdasar pada cerita kreasi Chris McKenna dan naskahnya ditulis bersama oleh Chris McKenna, Erik Sommers, Scott Rosenberg dan Jeff Pinkner.

Film Jumanji: Welcome to the Jungle diproduseri oleh Matt Tolmach dan William Teitler.

Jumanji: Welcome to the Jungle mempunyai akar kisah dari buku cerita fiksi anak-anak “Jumanji” karya Chris Van Allsburg tahun 1981.

Selain itu, film Jumanji: Welcome to the Jungle juga merupakan tribut untuk aktor kawakan Robin Williams, yang membintangi film Jumanji pertama kali pada 1995.

Film Jumanji akan rilis sekuelnya yakni Jumanji: The Next Level pada 2019 ini.