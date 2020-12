Lagu ENHYPEN 'Given-Taken' Jadi Trending di Youtube, Simak Liriknya! 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - ENHYPEN baru saja merilis lagu terbarunya.

Lagu tersebut berjudul "Given-Taken".

Lagu ini sukses masuk dalam jajaran trending Youtube Indonesia.

Diketahui, lagu yang diproduksi secara kolaborasi oleh Big Hit Labels dan Mnet ini akhirnya resmi debut pada 30 November 2020.

"Given-Taken" menjadi lagu utama dalam mini album mereka bertajuk BORDER: DAY ONE.

Berikut lirik lagu "Given-Taken" dari ENHYPEN, lengkap dengan terjemahan Indonesia dilansir dari Kompas.com:

Wake up in day one

Cheonnarui achim

Jomyeongi bichwo

Taeyangui nunbit

Geu bicheun nal bultaewotji

Geu bicheun naui nun garyeotji

But I go now kkumeul jocha

Dive into red sun, no lie

Sumaneun stars sumaneun dal

Jilmunui supsogeul hemaedeon na

Eodum sogui jeo bicheul ttarawasseo

Ganeun seon neomeoui nal bureuneun neo

Neol bureuneun na