Kutipan Tokoh Ternama tentang Hari AIDS Sedunia dalam Bahasa Inggris, Diperingati Setiap 1 Desember 

Tanggal 1 Desember menjadi peringatan penting dalam sejarah.

Pada hari ini diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia.

Biasanya pada peringatan ini, berbagai agenda penting digelar di berbagai dunia.

Pada tahun 2020, Hari AIDS Sedunia jatuh pada Selasa (1/12/2020).

Tak hanya menjadi peringatan penting saja, namun juga Hari AIDS Sedunia telah menjadi hari kesehatan internasional yang paling diakui.

Dilansir dari Tribunnews.com, orang-orang di seluruh dunia bersatu untuk menunjukkan dukungan kepada orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) dan mengenang mereka yang kehilangan nyawa karena AIDS.

Berikut 20 ucapan hari AIDS sedunia dari para tokoh dunia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dirangkum dari berbagai sumber:

1. “HIV does not make people dangerous to know, so you can shake their hands and give them a hug: Heaven knows they need it.” - Princess Diana

(HIV tidak membuat orang berbahaya untuk diketahui, jadi kamu dapat menjabat tangan mereka dan memeluk mereka: Surga tahu mereka membutuhkannya.)

2. "It is bad enough that people are dying of AIDS, but no one should die of ignorance." – Elizabeth Taylor