7 Tahun Berlalu setelah Kepergiannya, Paul Walker Tetap Dikenang

Bintang film The Fast and the Furious, Paul Walker meninggal dunia pada 30 November 2013 dalam sebuah kecelakaan

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Paul Walker telah pergi tujuh tahun silam.

Tepatnya pada 30 November 2013. Bertahun-tahun berlalu, namanya terus dikenang.

Berbagai filmnya, terus tayangkan ulang. Khususnya di channel televisi tanah air.

Film fenomenalnya The Fast and the Furious, terus menghipnotis penontonnya.

Untuk diketahui, Paul Walker meninggal dunia akibat kecelakaan yang dirinya alami.

Dilansir dari Tribunnews.com, Paul Walker merupakan seorang aktor Amerika yang terkenal di film-film seperti 'Varsity Blues' dan karirnya lebih terkenal karena perannya di film 'The Fast and the Furious'.

Dilansir dari biography.com, Walker lahir pada 12 September 1973, di Glendale, California.

Sejak usia muda dirinya sudah berani tampil di depan kamera, seperti menjadi model dan akting dalam acara televisi seperti Charles in Charge , Highway to Heaven dan Who's the Boss.

Di tahun 1986, ia membuat debut filmnya di film horor Monster in the Closet.

Pada tahun tersebut, dirinya juga mendapatkan peran berulang di TV's Throb .