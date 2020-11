Arsenal vs Wolverhampton

TRIBUN-TIMUR.COM - Arsenal akan melawan Wolverhampton dalam lanjutan Liga Inggris 2020, Senin (30/11/2020) dini hari. Prediksi Skor Arsenal vs Wolverhampton, head to head, line up dan link nonton ada di artikel ini.

Duel Arsenal vs Wolverhampton akan digelar di kandang The Gunners pukul 02.15 WIB.

Pertandingan Arsenal vs Wolverhampton dapat ditonton live streaming di Mola TV.

Berikut ini prediksi, head to head, susunan pemain dan link live streaming Arsenal vs Wolverhampton.

Gelandang Arsenal Mesut Ozil (Andy Hooper/Daily Mail)

Jelang pertandingan, Arsenal selalu dikait-kaitkan dengan didepaknya Mesut Ozil.

Banyak pengamat bola menilai Mesut Ozil seharusnya masih mendapatkan tempat di skuad The Gunners.

Mesut Ozil dicoret dari daftar 25 pemain Arsenal yang didaftarkan untuk mengarungi kompetisi Liga Inggris musim 2020-2021 pada 20 Oktober lalu.

Dengan begitu, Mesut Ozil tidak bisa memperkuat The Gunners hingga Februari 2021.

Sebelumnya Ozil juga tak diikutsertakan dalam skuad Arsenal untuk Liga Europa.

Keputusan untuk mendepak Ozil dari skuad Arsenal sempat membuat pelatih The Gunners, Mikel Arteta, mendapatkan banyak kritikan.