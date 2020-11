Pamer Foto Berbikini di Instagram,Bagian Perut Marshanda Jadi Sorotan,'Bukti Perjuangan Seorang Ibu' 

TRIBUN-TIMUR.COM- Pesinetron Marshanda jadi sorotan netizen.

Hal tersebut lantaran foto yang diunggah Marshanda di akun Instagramnya.

Di Instagram, Marshanda tampak mengunggah foto-foto lawasnya saat liburan ke sejumlah negara, seperti Australia, Jepang, dan Yunani.

Di keterangan fotonya, ibu dari Sienna Ameerah Kasyafani ini menyebut tahun ini adalah waktunya untuk istirahat.

Adanya pandemi membuat Caca, begitu ia akrab disapa, tak berpergian ke luar negeri seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Maybe it’s time.. (mungkin ini saatnya)

To stop seeking everywhere for more signs, more learnings, more guidance.

(untuk berhenti mencari tanda apapun, lebih banyak pembelajaran maupun lebih banyak petunjuk di manapun)

And start believing again in The Creator that you already are, in and out.

(dan mulai percaya kepada Sang Pencipta, kamu sudah lengkap)