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Golkar Sulsel

Penantian Taufan Pawe Lanjut, TP: Golkar Sulsel Tak Otoriter Lagi, Satukan Keluarga NH & Amin Syam

Taufan Pawe (TP) mengumumkan pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel periode 2020-2025. Ada 175 nama yang menjadi skuad partai bering Sulsel.

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Ist
Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe. 

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Penantian Taufan Pawe Lanjut, TP: Golkar Sulsel Tak Otoriter Lagi, Satukan Keluarga NH & Amin Syam

Taufan Pawe (TP) mengumumkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel periode 2020-2025.

Ada 175 nama yang menjadi skuad partai beringin Sulsel yang diumumkan TP di Kantor Golkar Sulsel, Jl Bontolempangan, Kota Makassar, Selasa (24/11/2020).

Taufan Pawe didampingi Sekretaris Golkar Sulsel Andi Marzuki Wadeng dan Wakil Ketua Bidang Pemuda Golkar Sulsel Rahman Pina.

Bendahara Andi Ina Kartika Sari dan Ketua Harian Kadir Halid tidak hadir.

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Belum ada jadwal pelantikan Pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel.

Penantian Taufan Pawe masih berlanjut.

Setelah menanti Surat Keputusan (SK) DPP, kini TP menanti jadwal pelantikan.

SK DPP dinanti sekitar 3 bulan.

Musyawarah DPD I Partai Golkar Sulsel digelar di Jakarta, awal Agustus lalu.

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Penantian Taufan Pawe Berlanjut
Golkar Sulsel Tak Otoriter Lagi
Golkar Sulsel
Taufan Pawe (TP)
Pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel Periode 2020-2
Sekretaris Golkar Sulsel Andi Marzuki Wadeng
Wakil Ketua Bidang Pemuda Golkar Sulsel Rahman Pin
Andi Ina Kartika Sari
Ketua Harian Golkar Sulsel Kadir Halid
Andi Waris Halid
Zunnun Armin Nurdin Halid
Imran Tenri Tata Amin
Irman Yasin Limpo
Sekjen DPP Golkar Lodewijk F Paulus
Mantan Anggota DPRD Sulsel Armin Mustamin Toputiri
Pengurus Baru Golkar Sulsel
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Editor: Abdul Azis Alimuddin
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