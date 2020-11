Lirik Lagu 'Monster', Kolaborasi Terbaru Justin Bieber dan Shawn Mendes 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Siapa yang tak mengenal penyanyi muda fenomenal Justin Bieber.

Beberapa tahun setelah keternarannya muncul seorang pemuda tampan berbakat Shawn Mendes.

Keduanya pun dipersatukan dalam satu projek duet.

Dengan merilis single berjudul Monster menjadi momen kolaborasi pertama dari keduanya.

Dilansir dari Tribunnews.com, lagu Monster dirilis hari ini, Jumat (20/11/2020) di kanal YouTube Shawn Mendes dan Justin Bieber.

Berikut adalah lirik Lirik Lagu Monster - Shawn Mendes ft. Justin Bieber:

[Verse 1: Shawn Mendes]

You put me on a pedestal and tell me I’m the best

Raise me up into the sky until I’m short of breath (Yeah)

Fill me up with confidence, I say what’s in my chest