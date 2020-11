Four Points by Sheraron Makassar Tawarkan Paket Kamar Mulai Rp 600 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Four Points by Sheraron Makassar Tawarkan Paket Kamar Mulai Rp 600 Ribu

Four Points by Sheraton Makassar sebagai bagian dari Marriott International, Inc mengundang masyarakat menciptakan pengalaman menginap dengan promosi bertajuk Di Indonesia Aja.

Assistant Digital Marketing Manager Four Points by Sheraton Makassar, Ilham Putra, Kamis (12/11/2020) mengatakan, tidak sekedar menawarkan harga terbaik akan tetapi pihaknya menjamin keuntungan ekstra dengan periode menginap yang fleksibel hingga akhir tahun 2021.

"Promo bertajuk Di Indonesia Aja, dengan harga mulai mulai dari 600 ribu per malam, menawarkan kenyamanan menginap di kamar Deluxe termasuk sarapan untuk dua orang," katanya.

Ilho sapaan akrabnya pun mengajak masyarakat untuk segera booking kamar hingga 30 November 2020.

"Pemesanan berlaku hingga 30 November 2020 dan tamu dapat menginap kapan pun hingga 29 Desember 2021," bebernya.

Untuk mendapatkan harga terbaik tersebut, ia pun mengajak masyarakat memesan secara online di fourpointsmakassar.com.

Kemudian, memasukkan ADP di kode promo atau bisa melalui email ke reservation.makassar@fourpoints.com atau WhatsApp ke 081141500999.

"Jadi lebih simpel dan praktis, karena pemesan kamar bisa melalui online," sebutnya.

Ia menambahkan, untuk memenuhi harapan kesehatan dan keselamatan baru untuk perjalanan saat ini, Four Points by Sheraton Makassar telah menerapkan protokol kebersihan yang ditingkatkan sebagaimana diatur dalam Commitment to Clean oleh Marriott International.

"Hotel kami lengkap dengan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, praktik menjaga jarak (social distancing), dan menggunakan electinical spray," tuturnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit