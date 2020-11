TRIBUN-TIMUR.COM - Viral Video Syur Disebut Mirip Anya Geraldine, Anya Langsung Buka Suara: Cuma mau bilang hati2 aja. Berikut selengkapnya!

Netizen dunia maya, khususnya Twitter, kembali heboh dengan adanya video syur viral mirip artis.

Usai video syur mirip Gisel dan mirip Jedar, kini viral video syur disebut mirip selebgram Anya Geraldine.

Nama Anya bahkan sempat Trending Twitter gegara video syur tersebut, pada 9 November 2020.

Menanggapi hal itu, Anya Geraldine langsung buka suara melalui cuitan Twitter. Ia secara tegas menyebut itu hoax.

"Oh ada yang sebar hoax mentang2 lagi ada yang viral. Ada akun yang promo terus kmn2 bilang org yg mirip gue itu gue, bener kepengen di laporin polisi? Gak bener deh kelakuan lo.," tulis Anya.

Anya juga memberi peringatan kepada orang yang sudah menyebar hoax tentang dirinya, Minggu (9/11/2020).

"be careful buat yang ngerasa udah spread hoax, cm mau bilang hati2 aja Smiling face with halo bersyukur aku punya tmn pd baik suka bantu kalau ada masalah, apalagi yang jatohnya fitnah. you're in serious trouble..," tulis Anya lagi.

Selain di Twitter, Anya Geraldine juga menyampaikannya melalui Instagram.

(TRIBUN-TIMUR.COM/ Sakinah Sudin)