Video Syur Mirip Artis
MUSIM Video Syur Mirip Artis, Usai Video Mirip Jedar dan Gisel, Giliran Link Video Mirip Anya Dicari
Musim Video Syur Mirip Artis, Usai Video Mirip Jedar dan Gisel, Giliran Link Video Mirip Anya Dicari. Berikut selengkapnya!
TRIBUN-TIMUR.COM - Musim Video Syur Mirip Artis, Usai Video Mirip Jedar dan Gisel, Giliran Link Video Mirip Anya Dicari. Berikut selengkapnya!
Netizen dunia maya, khususnya Twitter, lagi-lagi dihebohkan video syur mirip artis.
Mereka berburu link video syur mirip artis.
Dalam bulan ini, sudah ada tiga artis disebut-sebut namanya dalam video syur yang viral.
Mulai video syur mirip Gisella Anastasia atau Gisel, mirip Jessica Iskandar atau Jedar, hingga yang terbaru disebut mirip Anya Geraldine.
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Video syur terbaru disebut mirip Anya Geraldine, netizen ramai membela Anya.
Mereka menyebut wanita dalam video tersebut tidak mirip Anya.
"Ini bukan anya slur Rolling on the floor laughing #anyageraldine," tulis pemilik akun @mfyuvirawan_
Lalu di balas beberapa netizen lainnya.
Berikut diantaranya: