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Video Syur Mirip Artis

MUSIM Video Syur Mirip Artis, Usai Video Mirip Jedar dan Gisel, Giliran Link Video Mirip Anya Dicari

Musim Video Syur Mirip Artis, Usai Video Mirip Jedar dan Gisel, Giliran Link Video Mirip Anya Dicari. Berikut selengkapnya!

zoom-inlihat foto MUSIM Video Syur Mirip Artis, Usai Video Mirip Jedar dan Gisel, Giliran Link Video Mirip Anya Dicari
Kolase Tribun Timur/ Sakinah Sudin
Anya Geraldine (Instagram @anyageraldine), Jessica Iskandar (Instagram @inijedar) dan Gisella Anastasia (Instagram @Instagram @gisel_la). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Musim Video Syur Mirip Artis, Usai Video Mirip Jedar dan Gisel, Giliran Link Video Mirip Anya Dicari. Berikut selengkapnya!

Netizen dunia maya, khususnya Twitter, lagi-lagi dihebohkan video syur mirip artis.

Mereka berburu link video syur mirip artis.

Dalam bulan ini, sudah ada tiga artis disebut-sebut namanya dalam video syur yang viral.

Mulai video syur mirip Gisella Anastasia atau Gisel, mirip Jessica Iskandar atau Jedar, hingga yang terbaru disebut mirip Anya Geraldine.

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Video syur terbaru disebut mirip Anya Geraldine, netizen ramai membela Anya.

Mereka menyebut wanita dalam video tersebut tidak mirip Anya.

"Ini bukan anya slur Rolling on the floor laughing #anyageraldine," tulis pemilik akun @mfyuvirawan_

Lalu di balas beberapa netizen lainnya.

Berikut diantaranya:

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Tags
Video Syur Mirip Artis
Jessica Iskandar
Gisella Anastasia
Anya Geraldine
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TRIBUN-TIMUR.COM
Sakinah Sudin
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Penulis: Sakinah Sudin
Editor: Sakinah Sudin
Sumber: Tribun Timur
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