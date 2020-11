Fakta Meninggalnya Dylan Sada, Masih Menjadi Misteri Hingga Postingan Terakhir

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Kabar meninggalnya Dylan Sada hingga saat ini menjadi misteri.



Bagaimana tidak, di usia yang cukup muda dan begitu aktif bersosial media membuat payra followersnya begitu kaget.



Kematian yang dianggap tiba-tiba tersebut hingga saat ini belum diketahui penyebabnya.



Untuk diketahui, Dylan Sada merupakan WNI yang berkarier di luar negeri.



Ia menjadi model Indonesia yang berkarier di Amerika Serikat, Dylan Sada dikabarkan meninggal dunia.



Dilansir dari Tribun Style, Dylan menghembuskan napas terakhirnya di New York, Senin (9/11/2020), waktu setempat.



Sederet fakta tentang meninggalnya Dylan Sada pun mulai bermunculan.



Dikutip dari berbagai sumber, inilah 4 fakta meninggalnya Dylan Sada selengkapnya.



Penyebab belum diketahui



Kabar meninggalnya Dylan Sada diumumkan saudaranya, Dimas Radityo melalui unggahan Instagram Stories.



Unggahan Dimas juga sempat diposting ulang oleh pengguna Twitter @ianhugen.



"Innalilahi wa innailahi rojiun, telah meninggal dengan tenang, ALDILA WULANDARI @dylan_sada Senin, 9 November 2020 jam 7 waktu setempat," tulis Dimas Radityo.



"Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas segala khilaf dan kesalahan almh dan mohon doa semoga almh wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran. Aamiin YRA



Yang berduka cita, Kel Pranadjaja," tutup Dimas.



Dimas tidak menyebutkan penyebab meninggalnya Dylan Sada.



Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti penyebab model cantik tersebut meninggal dunia.



Tidak ada pula keterangan di mana jenazah Dylan akan dimakamkan.



Unggahan terakhir



Dylan Sada terakhir kali mengunggah foto di feed Instagram-nya pada 4 Oktober 2020.



Dalam unggahan tersebut, ia menceritakan soal kameranya.



Kamera yang diceritakan Dylan tersebut sudah bukan miliknya lagi dengan alasan pandemi Covid-19.



Ia pun mengunggah foto dirinya tengah melakukan mirror selfie dengan kamera yang diceritakannya tersebut.



"Saya tidak lagi memiliki kamera itu karena Covid, kamera itu memiliki cerita yang panjang, cerita panjang yang bagus. Saya harap siapa pun yang memilikinya sekarang mengambil kenangan indah dengannya.



Film tidak akan pernah mati

nyc, 2014," ungkap Dylan Sada pada keterangan unggahan di atas.



Banjir belasungkawa



Kabar tentang model Dylan Sada meninggal dunia langsung menyebar dengan cepat di dunia maya.



Sebagian besar warganet bahkan tak percaya dengan kepergian Dylan.



Unggahan terakhir Dylan di Instagram langsung dibanjiri warganet dengan berbagai ucapan duka.



Tak sedikit pula para selebritas Indonesia yang juga mengungkapkan rasa dukanya terhadap Dylan di sana.



"Rest in peace, love..." tulis Tara Basro.



"Dylann rest in peace angel," Eva Celia.



"Rest in peace beautiful angel," Cinder Cella.



Di dalam pesan tersebut, Dylan merasa bersyukur dengan bentuk perhatian yang diterima.



Tapi setelah itu, ia mengeluhkan himpitan ekonomi yang ia alami karena kehilangan pekerjaan.



"Kamu sangat manis sayangku. Pacarku ingin pindah, tapi karena pandemi itu tidak mungkin. Aku kehilangan pekerjaan dan tabunganku hampir habis. Aku mencoba untuk tetap positif," balas Dylan.



