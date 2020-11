Four Points by Sheraton Makassar Dapat Certificate I do Care Indonesia dari Kemenparekraf

Four Points by Sheraton Makassar menorehkan prestasi di tengah pandemi virus corona dengan berhasil meraih sertifikat I do Care.

Four Points by Sheraton Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Four Points by Sheraton Makassar menorehkan prestasi di tengah pandemi virus corona.

Bagaimana tidak, salah satu hotel berbintang di Kota Makasaar yang berada di Jl Andi Djemma ini berhasil meraih sertifikat I do Care.

Sertifikat I do Care adalah sertifikat yang di keluarkan oleh Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif.

Diketahui sertifikat diperuntukkan bagi hotel yang sudah memenuhi standard pelaksanaan panduan kebiasaan baru yang mencakup kebersihan, kesehatan, keselamatan dan ramah lingkungan pada penyelenggara pertemuan, insentif, konvensi dan Pameran (MICE).

GM Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana mengungkapkan Four Points by Sheraton Makassar diberikan sertifikat ini karena sudah mempunyai standard kebiasaan baru dan pelaksaan yang konsisten sesuai dengan panduan kemenparekraf dan sudah lulus audit dengan score 99 persen hampir sempurna.

"Harapan kami dengan di anugrahkannya sertifikat ini, kepercayaan dan kenyamanan seluruh tamu dan karyawan semakin meningkat," dalam rilis yang diterima tribun-timur.com, Sabtu (7/11/2020).

Ia berharap kedepannya manajemen dari Four Points by Sheraton Makasar akan terus berkembang dan berinovasi.

"Kami terus berinovasi secara digital utk meningkat pelayanan dengan mengedepankan kebiasaan baru seperti mengurangi kontak secara langsung, layanan semakin efficient dan cepat," jelasnya.

Adanya sertifikat ini juga menjadi penanda bahwa Four Points by Sheraton Makasar telah menerapkan sederet ketentuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah.

"Ini seiring dengan new normal protocols untuk menciptakan suasana nyaman dan aman buat semua tamu dan karyawan Four Points by Sheraton Makassar," jelasnya.