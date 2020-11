Andi Sudirman Sulaiman Bahas Kepemimpinan Dihadapan Aggota Pramuka Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - "Selamat datang kakak, terimalah sambutan kami yang ingin maju bersama-sama".

Begitulah sapaan anggota Pramuka sembari bertepuk tangan saat menyambut kedatangan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Wagub Sulsel hadir dalam Latihan pengembangan kepemimpinan tingkat daerah Sulawesi Selatan yang digelar Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan, Sabtu (7/11/2020).

Andi Sudirman Sulaiman hadir menjadi pemateri dengan topik Kepemimpinan.

Dengan mengangkat tema "Berproses menuju tingkat yang lebih matang" kegiatan tahunan ini dilaksanakan di Aula Kantor BPSDM 2 Sulsel.

Andi Sudirman Sulaiman yang juga wakil ketua Majelis Pembimbing daerah Pramuka Sulsel menyampaikan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin yang lebih baik darinya.

"Manusia harus bisa mengeluarkan kemampuannya dan terarah lebih baik, begitupun pemimpin," katanya.

Kejujuran akan melahirkan kepercayaan dalam memimpin sebab saat ini Imdonesia krisis moral kepemimpinan.

Dalam mejalankan kepemimpinan, kita harus menggunakan kecerdasaan otak dan percaya diri lalu jangan pernah malu untuk bertanya.

"Selalu berfikir out of the box," tegasnya.

Dia berharap dengan segala potensi sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Selatan akan lahir pemimpin muda yang mampu melahirkan karya untuk masyarakat.

"Ke depan, saya berharap akan lahir pemimpin muda yang jauh lebih baik dan jauh memikirkan masyarakat banyak," harapnya.(*)