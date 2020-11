Simak Lirik dan Arti Lagu MMM dari TREASURE

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Di awal November ini, TREASURE baru saja meluncurkan single terbarunya.

Lagu terbaru yang dikeluarkan TREASURE berbeda dengan sebelumnya.

Lagu ini pun menjadi tanda comeback boy group asuhan YG Entertainment.

Single ini masuk dalam album ketiga bertajuk THE FIRST STEP: CHAPTER THREE pada Jumat (6/11/2020).

Dilansir dari Kompas.com, tak hanya merilis single album ketiga, Choi Hyun Suk cs juga merilis video klip lagu andalan dari album itu, yakni “MMM”.

Sebagaimana bocoran sebelumnya, TREASURE menyuguhkan nuansa hip hop lewat lagu “MMM”.

Meskipun temponya sedikit lebih rendah dari lagu mereka sebelumnya, TREASURE tetap tampil powerful dalam video klip “MMM”.

Menariknya, dikutip dari Soompi, “MMM” melibatkan tiga personel TREASURE dalam pembuatan liriknya, yakni Choi Hyun Suk, Haruto, dan Yoshi untuk bagian rap-nya. “MMM” sendiri di FUTURE BOUNCE, AFTRSHOK, dan banyak lagi.

Sementara itu pembuatan liriknya juga melibatkan GODOK.

Selain "MMM", album THE FIRST STEP: CHAPTER THREE juga berisi lagu "Orange".