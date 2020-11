4 Drakor Ini Bakal Tayang di RCTI, Ada yang Diperankan Song Hye Kyo

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Drama Korea merupakan salah satu tontonan yang paling ramai di Indonesia.



Beberapa drakor sempat trending karena banyak menarik perhatian penonton.



Nah, untuk kamu para pecinta drakor tontonan drakor bisa di saksikan melalui tayangan televisi.



Sehingga tak perlu streaming untuk menyaksikan drakor kesukaan kamu.



Apa saja drakor yang tayang?



Dilansir dari Tribunnews.com, setidaknya ada 4 judul baru drama Korea yang akan tayang di bulan November di platform RCTI+, dan siap menghibur para pecinta drama Korea di Indonesia.



Memasuki bulan November empat drama Korea yaitu, Full House, Dream High, SF8 dan W(Two Worlds) yang akan hadir mulai Jum’at, 6 November 2020.



Ke-4 judul tersebut akan hadir di RCTI+ secara lengkap semua episode setiap minggunya.



"RCTI+ terus menghadirkan konten-konten menarik agar semakin bisa dinikmati berbagai kalangan masyarakat. Akan ada 4 judul drama korea baru yang akan hadir di RCTI+," tutur Helmi Balfas selaku Chief Operating Officer kepada awak media melalui siaran pers, Kamis (5/11/2020



"Dua diantaranya adalah dua judul legendaris: Full House & Dream High. Sedangkan 2 judul lainnya merupakan dua drama korea yang masih bisa dibilang baru, yaitu SF8 dan W (Two Worlds). Dengan hadirnya 4 judul baru ini, diharapkan memperkuat RCTI+ menjadi satu aplikasi dengan berbagai macam hiburan," terangnya.



Berikut keempat drama Korea yang siap menghibur para pecinta drama Korea di Indonesia.



1. FULL HOUSE



Full House adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2004 ini dibintangi oleh artis korea legendaris antara lain Song Hye-kyo, Rain, Kim Sung-soo, dan Han Da-gam.



Drama ini bercerita tentang pernikahan kontrak antara wanita biasa bernama Han Ji-Eun (Song Hye-kyo) dan seorang aktor bernama Lee Young-Jae (Rain).



Walaupun drama Korea ini terbilang lama namun masih digemari oleh banyak orang. Drama ini akan tayang pada 6 November 2020.



2. DREAM HIGH



Dream High adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2011 yang dibintangi oleh Suzy, Taecyeon, IU, Wooyoung, Eunjung dan Kim Soo-hyun.



Drama ini bercerita tentang 6 orang anak SMA Kirin yang memiliki minat tinggi pada musik dan masing-masingnya ingin menjadi penyanyi sukses.



Namun banyak halangan dan rintangan yang harus mereka lalui untuk mencapai impiannya. Drama ini akan tayang pada 13 November 2020.



3. SF8



SF8 adalah serial televisi antologi fiksi ilmiah Korea Selatan tahun 2020, bercerita tentang orang-orang yang memimpikan masyarakat yang sempurna dengan tema kecerdasan buatan, realitas tertambah, realitas virtual, robot, permainan, fantasi, horor, kekuatan super, dan bencana.

Seri ini dianggap sebagai padanan Korea dari seri Britania Black Mirror dimana keduanya memiliki format dan tema yang sama.



Istimewanya, SF8 melibatkan 8 pembuat film yang berbeda dan dibintangi oleh banyak artis terkenal, bahkan Choi Siwon juga berperan di seri ini. Drama ini akan tayang pada 20 November 2020.



4. W (Two Worlds)



W adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2016 yang dibintangioleh Lee Jong-sukdan Han Hyo-joo.



Drama bergenre romansa ini menceritakan tentangcinta antara dua orang yang berbeda dimensi dunia. Drama ini akan tayang pada 26 Oktober 2020.



Bagi semua pecinta drakor, Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Managing Director RCTI+ mengatakan bahwa kini tidak lagi sulit mencari drama-drama Korea unggulan.



"Untuk terus melengkapi variasi konten RCTI+ sebagai One App All Entertaiment, akan ada selalu konten-konten baru yang menarik untuk berbagai kalangan masyarakat," tutur Valencia.



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Deretan Drama Korea yang Siap Tampil di Platfrom RCTI+, https://www.tribunnews.com/ seleb/2020/11/05/deretan- drama-korea-yang-siap-tampil- di-platfrom-rcti?page=all.

Penulis: bayu indra permana

Editor: Malvyandie Haryadi



Foto: Visit Korea