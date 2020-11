Ashanty Beri Balasan Menohok ke Netizen Singgung Krisdayanti di Postingan Azriel Momen Ultah

TRIBUN-TIMUR.COM,- Ashanty pada Rabu kemarin berulang tahun ke-36.

Istri Anang Hermansyah ini mendapat kejutan meriah dari keluarga dan kerabatnya.

Ulang tahunnya juga dirayakan di Bali, mengundang para sahabat dekat.

"Terima kasih suamiku, anak2ku, sahabatku,

dayang2ku, team aku, dan semuanyaaaaa

kalian terbaik and i love u all so much," tulis Ashanty di keterangan fotonya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Ashanty mendapat ucapan manis dan haru dari sang putra sambung, Azriel Hermansyah.

Ashanty bahkan heran mengapa Azreil selalu menuliskan kata-kata terima kasih untuknya sudah menjaga keluarganya.

"Terimakasih