3 Wise Monkeys Hadir di Mal Ratu Indah, Harga Mulai Rp 15 Ribuan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mal Ratu Indah (MaRI) kembali menghadirkan restoran Jepang terbaru, yakni 3 Wise Monkeys yang terkenal akan kelezatan dari sajian menunya.

Hadirnya 3 Wise Monkeys di Mal Ratu Indah merupakan cabang pertama di luar Jakarta dan dapat kalian jumpai pada area Ground Floor.

Nah, bagi pecinta Japanese cuisine, tempat ini wajib untuk dikunjungi karena banyak pilihan menu yang dihadirkan yaitu, sushi roll, ramen, udon, paket bento, hingga steak.

Menu tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, yakni appetizer, roll, rice, noodle, grilled, nigiri, sashimi, bento, dessert, maupun drinks.

Tersedia pula kategori menu all you can eat dan a la carte.

Pengunjung mal juga dapat menikmati varian menu steak yang berbahan dasar daging segar dan berkualitas.

Jika ingin lebih praktis, paket menu bento dapat menjadi pilihan untuk disantap karena komplit dan tentunya mengenyangkan.

Tak hanya itu, tersedia berbagai aneka minuman menyegarkan serta dessert yang cocok sebagai pencuci mulut setelah menyantap menu makanan utama 3 Wise Monkeys.

Sementara untuk kisaran harga dari kategori menu yang dihadirkan diantaranya, appetizer dibanderol mulai dari harga Rp 20 ribu hingga Rp 89 ribu roll Rp 25 ribu hingga Rp 98 ribu.

Selanjutnya ada rice Rp 15 ribu sampai Rp 175 ribu, noodle Rp 59 ribu hingga Rp 79 ribu, grilled Rp 36 ribu sampai Rp 140 ribu, nigiri Rp 25 ribu sampai Rp 109 ribu, sashimi Rp 48 ribu sampai Rp 280 ribu, bento Rp 79 ribu sampai Rp 260 ribu, dessert Rp 15 ribu sampai Rp 45 ribu dan drinks Rp 15 ribu sampai Rp 40 ribu.