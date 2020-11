Promo November, Nginap di The Rinra Mulai Rp 799 Ribu per Malam

Spesial November ini, The Rinra Makassar menghadirkan harga spesial, dimana menginap di kamar Deluxe pada saat weekday dibanderol mulai Rp 799 ribu per malam.

The Rinra Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel berbintang yang bisa menjadi alternatif menginap bersama keluarga tercinta adalah The Rinra Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga.

The Rinra juga bisa menjadi pilihan bagi pengunjung dari luar kota yang ingin jalan-jalan ke Kota Makassar.

Apalagi, spesial November ini, manajemen menghadirkan harga spesial.

Menginap di kamar Deluxe pada saat weekday dibanderol mulai Rp 799 ribu per malam.

Sedangkan akhir pekan mulai Rp 888 ribu per malam.

"Mengusung tema Year End Gateway harga tersebut sudah termasuk breakfast dua orang, gratis akses ke Infinity Pool And Fitness Center, diskon 25 persen F&B di Lontara Dining & Bar on dan lainnya," kata Marcomm Manager The Rinra Makassar, Aziz Munawir, Selasa (3/11/2020).

Periode promo mulai 1 November hingga 29 Desember 2020.

Di samping paket kamar, The Rinra juga menghadirkan menu sarapan sehat yaitu D’ Healthy Hour Package. Menu sehat ini dapat dinikmati sambil berjemur matahari pagi di lantai 3.

Program ini menawarkan empat pilihan menu sehat yang terdiri dari Risol Mayo, Bubur Manado, Chicken Fajitas dan Omlette Cheese BBq & Blueberry Bread.

"Minuman pun ada empat varian yang kaya manfaat, yaitu The Green Detox, Red Dragon, Lemony dan VOC yang merupakan olahan minuman yang memadukan sayuran orange jeruk dan wortel," tuturnya.

Dari segi harga, paket sarapan sehat ini dibanderol Rp 99 ribu sudah termasuk satu pilihan makanan dan satu minuman serta kopi atau teh.

Promo ini dapat dinikmati setiap hari dari pukul 08.00 Wita hingga 11.00 Wita.

Menariknya lagi, menu sarapan tersebut disajikan di spot outdoor yang dipenuhi dengan sinar matahari pagi yang mengandung banyak vitamin D. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit