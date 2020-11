Peserta Asal Makassar Juara Favorit Kategori Fino Series Yamaha Digital Custom Generasi 125

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Yamaha Digital Custom Generasi 125 merupakan kompetisi modifikasi online motor Yamaha 125 cc yang sukses digelar dari tanggal 19 Agustus - 30 September 2020 berhasil mengundang antusias para modifikator dan pengguna motor Yamaha dari seluruh wilayah Indonesia untuk mendaftar.

Setelah melalui proses penjurian yang panjang, akhirnya pada hari Jumat (16/10/2020) didapatkan 12 finalis dari masing-masing regional (WIB,WITA & WIT).

Yang terpilih menjadi satu orang pemenang Best of the Best dan 3 orang pemenang favorit yang telah berkompetisi dalam menuangkan ide dan kreatifitasnya pada motor #Generasi125.

“Yamaha Digital Custom Generasi 125 merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan pengalaman berkendara dengan menyesuaikan kebutuhan dan selera konsumen. Maka itu, Yamaha mengadakan kegiatan ini sebagai wadah bagi para pemilik produk dan juga modifikator untuk dapat lebih explore produk sesuai dengan trend saat ini serta dapat memberikan inspirasi kepada pemilik motor Generasi 125 lainnya,”tutur Antonius Widiantoro, selaku Manager Public Relation dan Yamaha Riding Academy PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Sesuai dengan tema embracing tastemakers, Yamaha Digital Custom Generasi 125 merangkul para pengguna setia produk #Generasi125, mulai dari Yamaha FreeGo, X-Ride, Fino Series, dan Mio Series dengan selera, gaya, dan desain modifikasi yang kreatif dari masing-masing penggunanya yang pasti keren.

“Kami mengucapkan selamat untuk para finalis, pemenang favorit, dan pemenang Best of the Best Yamaha Digital Custom Generasi 125 karena telah menyumbangkan inspirasi melalui karya terbaiknya. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi dan memberikan semangat untuk berkreasi bagi seluruh pengguna motor Yamaha 125 cc di Indonesia,” tutur Anton.

Berikut 12 nama finalis Yamaha Digital Custom Generasi 125 :

Regional 1 (WIB):

Kategori Mio Series – Irvan Adipratama (Jakarta)

Kategori FreeGo - Andrianus Harsono (Jakarta)

Kategori Mio Series - Wikan Bherbudi (Jakarta)

Kategori FreeGo – Deden Desmahikmawan (Depok)

Kategori Fino Series – Reksipermadi (Bogor)

Kategori Fino Series – Diki Ahmad Sidik (Bandung)

Kategori X-Ride - Muhammad Yusuf (Yogyakarta)

Kategori Mio Series – Adrian Ahmad Ramadhani (Blitar)

Kategori Fino Series - Joni agung prasetyo (Sragen)

Regional 2 (WITA):

Kategori X-Ride – Tommy Susilo (Tanah Laut – Kalimantan selatan)

Kategori FreeGo - Hari Sendie (Samarinda)

Regional 3 (WIT):

Kategori X-Ride - Michael jiro (Fak Fak – Papua Barat)

Dari 12 finalis perwakilan ketiga regional, diseleksi kembali oleh juri perwakilan dari Yamaha dan GridOto secara live (virtual) hingga terpilih 1 orang pemenang Best of the Best Yamaha Digital Custom Generasi 125 dari region 2 WITA yang berhasil membawa pulang 1 unit Yamaha FreeGo. Berikut nama pemenang Best of The Best :

Kategori FreeGo - Hari Sendie (Samarinda)

Karena banyaknya karya kreatif yang menarik hati, maka juri menentukan 3 tambahan pemenang favorit.

Berikut 3 nama pemenang favorit:

Kategori FreeGo – Taufan Aditya Putra (Bali)

Kategori X-Ride – Muhammad Tanthowi (Surabaya)

Kategori Fino Series – Fandi Bagaspati (Makasar).(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian