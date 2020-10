FOTO: Virtual Run To Give 2020 di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM/DIWAN

Sejumlah pelari memeriahkan Virtual Run To Give 2020 di hotel Four Points by Sheraton jalan Andi Djemma Makassar, Kamis (29/10/2020). Run to Give menjadi bagian integral tradisi Marriott mengembangkan lingkungan yang mempromosikan kesehatan, serta kesejahteraan karyawan. Program ini juga mendorong kepedulian karyawan terhadap lingkungan sekitar. tribun timur/muhammad abdiwan