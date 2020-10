AXA Mandiri Perkuat Proses Bisnis dan Teknologi Informasi

Pegawai PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) melayani masyarakat. AXA Mandiri terus memperkuat infrastruktur layanan dan proses bisnis dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional, sebagai imbas dari pandemi Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) memperkuat infrastruktur layanan dan proses bisnis dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional, sebagai imbas dari pandemi Covid-19.

Direktur PT AXA Mandiri Financial Services Rudy Kamdani menyatakan dalam menjalankan proses bisnis, AXA Mandiri menetapkan standard tinggi. Salah satunya membekali para tenaga pemasar dengan pengetahuan yang menyeluruh mengenai produk dan serangkaian proses yang harus dilalui, sebelum akhirnya mereka dapat membantu nasabah dalam merencanakan proteksi jangka panjangnya.

"Salah satu cara yang dilakukan untuk memastikan kualitas tenaga pemasar adalah dengan metode No Pass No Sell, yaitu tenaga pemasar wajib mengikuti pelatihan dan lulus tes, sebelum dapat memasarkan produk asuransi yang baru diluncurkan," katanya via rilis, Rabu (28/10).

Di samping itu, kata Rudy kami juga terus meningkatkan kapabilitas mereka, tidak hanya terkait dengan pemahaman produk, tetapi juga soft-skill yang akan membantu memperkaya kualitas individu mereka.

Selain itu, dilakukan juga peningkatan sistem teknologi informasi perusahaan, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dan penjualan polis AXA Mandiri.

Di saat yang sama, AXA Mandiri juga terus berkontribusi dalam membantu meningkatkan index literasi asuransi, dengan memberikan edukasi mengenai asuransi, melalui serangkaian webinar yang dilakukan sejak awal pademi Covid-19.

Melalui webinar ini, AXA Mandiri berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan asuransi yang mereka butuhkan, khususnya di masa seperti ini yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan.

Kendati pandemi Covid-19 telah menekan perekonomian nasional, di sisi lain, minat masyarakat untuk berasuransi, baik perlindungan asuransi jiwa maupun kesehatan, nyatanya terus meningkat.

Hal itu lanjut Rudy terbukti dari data yang disampaikan AAJI bahwa pada kuartal I 2020 terdapat peningkatan jumlah tertanggung.

Persentase total tertanggung naik sebesar 20,3 persen, yaitu dari 53,17 menjadi 63,97 juta orang.