Kalla Toyota: New Kijang Innova Bikin Perasaan Bergengsi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- New Kijang Innova resmi diluncurkan dalam sesi Kalla Fair Volume 2 di Nipah Mall, Sabtu (24/10/2020).

Sebagai Multi Purpose Vehicle (MPV) 7-seater legendaris Tanah Air, Kijang Innova tidak hanya dipakai di Indonesia tapi juga di banyak negara lain.

Kijang Innova merupakan pilihan utama mayoritas keluarga Indonesia yang mendambakan sebuah Medium MPV yang nyaman dan premium.



Sejak awal diluncurkan di tahun 1977, MPV ini dikembangkan berdasarkan berbagai macam kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia.

Dengan tetap mempertahankan DNA-nya yaitu durability, comfortability, dan peace of mind selama 43 tahun.

Hingga saat ini, MPV legendaris ini telah terjual hampir 2 juta unit.



"Seiring dengan perkembangan kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia yang dinamis, kini New Kijang Innova tampil lebih prestige premium dan cool tough," kata Marketing and Customer First General Manager Kalla Toyota, Fajriaty MC Bhuana, Minggu (25/10/2020).

Dengan beberapa pengembangan pada sisi kenyamanan, fitur, dan desain eksterior maupun interior yang tak hanya menjanjikan pengalaman berkendara bersama keluarga yang nyaman.

Namun juga menciptakan prestigious feeling (perasaan bergengsi) bagi pelanggan.

New Kijang Innova hadir dengan penambahan varian baru yaitu Luxury Grade (G Luxury Gasoline dan V Luxury Gasoline), yang dilengkapi dengan captain seat di kabin tengah yang sebelumnya hanya ada di tipe Q dan Venturer.

"Hadirnya varian baru ini tak hanya memberikan tambahan pilihan bagi pelanggan. namun juga menawarkan kenyamanan kabin lebih baik bagi keluarga Indonesia," kata Fajriaty MC Bhuana.

New Kijang Innova Luxury dan New Venturer juga dibekali dengan Integrated Air Purifier (Car Ionizer), yang dapat meningkatkan kualitas udara di dalam kabin mobil.