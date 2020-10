Hasil Liga Inggris - Dirugikan VAR Liverpool Comeback di Babak II, Sheffield United Menyerah 1-2

Babak pertama, Liverpool harus tertahan 1-1 dari Sheffield United di Anfield dalam laga pekan ke-6 Liga Inggris, Sabtu (24/10/2020).

Bermain dengan formasi menyerang, Liverpool sejak awal sudah membahayakan Sheffield.

Bahkan John Lundstram sudah mendapat kartu kuning pada menit ke-3 karena melanggar Mohamed Salah.

Tren Alexander-Arnold nyaris mencetak gol dari tengah lapangan lewat tendangan bebas, namun masih bisa ditepis oleh Aaron Ramsdale.

Meski terus menekan, Liverpool justru harus kebobolan pada menit ke-13.

Fabinho melanggar Oli McBurnie tepat di garis kotak 16. Wasit melakukan tinjauan lewat VAR dan memberikan hadiah penalti untuk Sheffield.

Walau dalam tayangan ulang, terlihat bila Fabinho melakukan tekel bersih yang mengenai bola.

Keputusan wasit ini sempat menjadi buah bibir di twitter karena untuk kedua kalinya secra beruntun (sebelumnya di laga kontra Everton) Liverpool dirugikan akibat kontroversi VAR.

What wasn't a foul by Fabinho has then been upgraded from a wrong free-kick to a wrong penalty. Incredible. Berge scores from the spot.