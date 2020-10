Fakta Hebohnya Video Klip Via Vallen: Disebut Jiplak IU, Banjir Hujatan dan Berakhir Dihapus

Fakta Hebohnya Video Klip Via Vallen: Disebut Jiplak MV IU, Banjir Hujatan dan Berakhir Dihapus

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Nama Via Vallen mendadak trending di Twitter Sabtu (24/10/2020) kemarin.

Pantauan tribun-timur.com, banyak warganet di Twitter yang menyebut Via Vallen menjiplak konsep video klip penyanyi Korea Selatan IU.

Via Vallen diketahui baru saja merilis lagu terbarunya berjudul 'Kasih Dengarkanlah Aku' yang berkolaborasi dengan Dirga Dadali.

Video klip baru penyanyi dangdut inilah yang dianggap memiliki kemiripan adegan dengan konsep video musik lagu 'Above the Time' yang dirilis IU tahun 2019 silam.

Diketahui video musik Via Vallen Ft. Dyrga Dadali - Kasih Dengarkanlah Aku dirilis pada, Jumat (23/10/2020).

Belum 24 jam dirilis video musik yang diunggah di kanal YouTube ascadamusik telah ditonton lebih dari 99 ribu kali dan mendapat 10.818 komentar.

Di YouTube, Via Vallen juga banjir hujatan, di antara mereka yang berkomentar berharap video musik tersebut segera di Take Down.

Ada banyak komentar berbahasa Inggris yang merupakan fans kpop internasional dan mendesak pihak Ascada Musik melakukan take down alias mencabut video klip ini karena konsepnya yang dinilai plagiat.

Dari komentar pedas akhirnya direspons oleh pihak manajemen, hingga akhirnya diputuskan untuk menurunkan video musik tersebut.

Berikut fakta-fakta di balik tudingan penjiplakan tersebut: