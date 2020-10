Saat Monster Ular Raksasa Memiliki Anak, Ini Sinopsis Film Anaconda 3: Offspring, Bioskop Trans TV

TRIBUN-TIMUR.COM - Bioskop Trans TV malam ini menghadirkan film unggulan.

Masih tentang ular, Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid hadir.

Film Anaconda 3: Offspring merupakan sekuel dari film 'Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid' yang tayang perdana di SciFi Channel pada 26 Juli 2008 dan dirilis dalam bentuk DVD pada 21 Oktober 2008.

Film ketiga dari seri Anaconda ini disutradarai oleh Don E FauntLeRoy yang bekerjasama dengan penulis Nicholas Davidoff dan David C Olson.

Film ini menggabungkan genre laga, petualangan, thriller dan juga Sci-Fi sekaligus.

Film yang berdurasi selama 91 menit ini diproduksi oleh Hollywood Media Bridge dan Stage 6 Films serta didistribusikan oleh Sony Pictures Home Entertainment.

Film Anaconda 3: Offspring mendapatkan nilai 2,7/10 dari situs IMDb.

Berikut trailer film Anaconda 3: Offspring: