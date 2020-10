Penyanyi Via Vallen. Diduga plagiat video musik IU, Via Vallen akhirnya bikin 'pengakuan dosa' di Instagram, coba lihat.

Pengakuan itu ditulis melalui akunnya di Instagram.

Penyanyi dangdut Via Vallen buka suara terkait dugaan plagiat yang dituding penggemar penyanyi asal Korea Selatan IU, UAENA.

Melalui unggahan Insta Story Instagram-nya, Via Vallen mengakui bahwa video klip " Kasih Dengarkanlah Aku" sangat mirip dengan video musik IU yang berjudul " Above The Time".

Via Vallen menegaskan, dugaan plagiat ini sama sekali tidak ada unsur kesengajaan dari dirinya sendiri.

Sebab, Via Vallen mengatakan ia sama sekali bukan penggemar K-Pop secara umum sehingga tidak banyak mengetahui soal video klip "Above The Time".

"Aku minta maaf soal music video terbaru aku yang ternyata memang muiripp banget sama music video IU," tulis Via Vallen seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (24/10/2020).

Apabila telah mengetahui sedari awal, Via Vallen mengaku bakal meminta ganti konsep terhadap sutradara video klip "Kasih Dengarkanlah Aku", Chris Sinyal.

"Jujur, aku MALU banget pas tahu. Aku bakal minta videonya buat di-take down," ujar Via Vallen.

Pelantun lagu "Sayang" itu mengatakan permasalahan ini bakal menjadi pembelajaran untuk dirinya di kemudian hari.