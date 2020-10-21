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TRIBUN LIVE Hari Santri Nasional Bersama Muhaimin Iskandar 'Sang Pemimpin Menyapa Santri'
TRIBUN LIVE Hari Santri Nasional Bersama Muhaimin Iskandar 'Sang Pemimpin Menyapa Santri', Ponpes Asadiyah, DDI Kaballangan, Ponpes AnNahdlah Makassar
TRIBUN LIVE Hari Santri Nasional Bersama Muhaimin Iskandar 'Sang Pemimpin Menyapa Santri'
Narasumber:
- A. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa)
- Drs. HA. Muawiyah Ramly, M.Si (Anggota Komisi X/Kapoksi BKSAP DPR RI PKB)
- Azhar Arsyad (Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan)
Moderator:
- Nur Thamzil Thahir (Pemred Tribun Timur)
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(TRIBUN-TIMUR.COM)
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Muhaimin Iskandar
Azhar Arsyad
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Hari Santri 22 Oktober
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PKB
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Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur