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HUT ke 351 Sulsel

Nonton Live Streaming Rapat Paripurna HUT ke-351 Sulsel Via IG dan Fb Humas Pemprov

Nonton Live Streaming Rapat Paripurna HUT ke-351 Sulsel Via IG dan Fb Humas Pemprov Sulsel

zoom-inlihat foto Nonton Live Streaming Rapat Paripurna HUT ke-351 Sulsel Via IG dan Fb Humas Pemprov
Facebook Humas Sulsel
Nonton Live Streaming Rapat Paripurna HUT ke-351 Sulsel Via IG dan Fb Humas Pemprov Sulsel 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nonton Live Streaming Rapat Paripurna HUT ke-351 Sulsel Via IG dan Fb Humas Pemprov Sulsel.

Kepala Sub Bagian Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Kasubag Pemprov Sulsel) Andi Aulia Rahman memberitahukan terkait perayaan HUT ke-351 Sulsel.

"Rapat Paripurna Hari Jadi ke-351 Sulawesi Selatan akan dilaksanakan pada Hari Senin, 19 Oktober 2020. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel.
Pukul 09.30 Wita," ujar Aulia via pesan WhatsApp.
Ia menginformasikan, agenda tersebut akan kami siarkan secara Live Streaming melalui Media Sosial.
"Dengan hak siar yang dapat dipakai untuk seluruh media," kata Aul sapaanya.
Adapun untuk siaran Live Streaming dapat diakses melalui dia media sosial.
Pertama akun Instagram Humas Sulsel https://instagram.com/sulselprov?igshid=kv00g4gznszb
Kedua, Facebook Humas Sulsel https://www.facebook.com/Sulselprov/
"Bagi masyarakat yang ingin melihat langsung silakan buka IG dan Fb Humas Sulsel," ujarnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Tags
HUT ke-351 Sulsel
Live Streaming
Pemprov Sulsel
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Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Suryana Anas
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