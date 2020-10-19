HUT ke 351 Sulsel
Nonton Live Streaming Rapat Paripurna HUT ke-351 Sulsel Via IG dan Fb Humas Pemprov
Nonton Live Streaming Rapat Paripurna HUT ke-351 Sulsel Via IG dan Fb Humas Pemprov Sulsel
Facebook Humas Sulsel
Nonton Live Streaming Rapat Paripurna HUT ke-351 Sulsel Via IG dan Fb Humas Pemprov Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nonton Live Streaming Rapat Paripurna HUT ke-351 Sulsel Via IG dan Fb Humas Pemprov Sulsel.
Kepala Sub Bagian Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Kasubag Pemprov Sulsel) Andi Aulia Rahman memberitahukan terkait perayaan HUT ke-351 Sulsel.
"Rapat Paripurna Hari Jadi ke-351 Sulawesi Selatan akan dilaksanakan pada Hari Senin, 19 Oktober 2020. Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel.
Pukul 09.30 Wita," ujar Aulia via pesan WhatsApp.
Ia menginformasikan, agenda tersebut akan kami siarkan secara Live Streaming melalui Media Sosial.
"Dengan hak siar yang dapat dipakai untuk seluruh media," kata Aul sapaanya.
Adapun untuk siaran Live Streaming dapat diakses melalui dia media sosial.
Pertama akun Instagram Humas Sulsel https://instagram.com/
sulselprov?igshid=kv00g4gznszb
Kedua, Facebook Humas Sulsel https://www.facebook.com/
Sulselprov/
"Bagi masyarakat yang ingin melihat langsung silakan buka IG dan Fb Humas Sulsel," ujarnya.(tribun-timur.com)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad
Berita Terkait :#HUT ke 351 Sulsel
|Hari Jadi Sulsel ke-351, Bupati Jeneponto Beri Ucapan Selamat.
|Hari Ini Puncak HUT ke-351 Sulsel, Bakal Digelar Sederhana
|HUT ke-351 Sulsel, Pemprov Teken MoU Bareng Citilink
|Lomba Nyanyi Meriahkan HUT Ke-351 Sulsel, Hadiah dari Istri Gubernur
|HUT ke-351 Sulsel Digelar di Gedung DPRD, Undangan Melalui Konferensi Video
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Suryana Anas