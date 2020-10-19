FOTO: Diskon 50 Persen di Lego-Lego CPI
Memeriahkan HUT ke 351 Sulsel, Bank Sulselbar memberikan diskon 50 persen bagi yang bertransaksi di CPI dengan menggunakan Aplikasi Bank Sulselbar
TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN
Sejumlah selegram berfoto memperlihatkan aplikasi Sulselbar mobile dan Bank Sulselbar Apps di kawasan pasir putih lego-lego Center Point Of Indonesia (CPI) Makassr, Senin (19/10).
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Sejumlah selegram berfoto memperlihatkan aplikasi Sulselbar mobile dan Bank Sulselbar Apps di kawasan pasir putih lego-lego Center Point Of Indonesia (CPI) Makassr, Senin (19/10).
Memeriahkan HUT ke 351 Sulsel, Bank Sulselbar memberikan diskon 50 persen bagi yang bertransaksi di CPI dengan menggunakan Aplikasi Bank Sulselbar.
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur