Breaking News:

FOTO: Diskon 50 Persen di Lego-Lego CPI

Memeriahkan HUT ke 351 Sulsel, Bank Sulselbar memberikan diskon 50 persen bagi yang bertransaksi di CPI dengan menggunakan Aplikasi Bank Sulselbar

zoom-inlihat foto FOTO: Diskon 50 Persen di Lego-Lego CPI
TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN
Sejumlah selegram berfoto memperlihatkan aplikasi Sulselbar mobile dan Bank Sulselbar Apps di kawasan pasir putih lego-lego Center Point Of Indonesia (CPI) Makassr, Senin (19/10). 

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Sejumlah selegram berfoto memperlihatkan aplikasi Sulselbar mobile dan Bank Sulselbar Apps di kawasan pasir putih lego-lego Center Point Of Indonesia (CPI) Makassr, Senin (19/10).

Memeriahkan HUT ke 351 Sulsel, Bank Sulselbar memberikan diskon 50 persen bagi yang bertransaksi di CPI dengan menggunakan Aplikasi Bank Sulselbar.

Tags
Lego-lego
Center Point of Indonesia (CPI)
HUT ke-351 Sulsel
Berita Populer
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
Video Pilihan
Tak Tahan Lihat Rok Tantenya Tersingkap saat Nonton TV, Remaja 18 Tahun Cabuli dan Remas Dada Korban
Tak Tahan Lihat Rok Tantenya Tersingkap saat Nonton TV, Remaja 18 Tahun Cabuli dan Remas Dada Korban
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan