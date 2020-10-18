Sherel Thalib Taqy Malik
FAKTA-fakta Sherel Thalib, Dinikahi Taqy Malik Hari Ini: Nama Lengkap Sherel Thalib, Ayah, dan Ibu
Fakta-fakta Sherel Thalib, Dinikahi Taqy Malik Hari Ini: Nama Lengkap Sherel Thalib, Ayah, dan Ibu. Berikut selengkapnya!
Instagram @lambe_turah
Akad Nikah Sherel Thalib dan Taqy Malik hari ini, 18 Oktober 2020.
TRIBUN-TIMUR.COM - Fakta-fakta Sherel Thalib, Dinikahi Taqy Malik Hari Ini: Nama Lengkap Sherel Thalib, Ayah, dan Ibu. Berikut selengkapnya!
Nama Sherel Thalib kini banyak dicari netizen. Banyak yang penasaran Siapa Sherel Thalib, tak sedikit pula yang mengetik kata kunci Sherel Thalib dulu.
Hal tersebut usai Taqy Malik memposting kabar pernikahannya di Instagram.
Di situ tercantum Akad Nikah Serell & Taqy.
Akad nikah akan berlangsung hari ini Minggu 18 Oktober 2020 pukul 15.30 WIB.
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Berikut fakta-fakta Sherel Thalib dirangkum TRIBUN-TIMUR.COM dari berbagai sumber:
Mulai dari1. Nama Lengkap Sherel Thalib
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Penulis: Sakinah Sudin
Editor: Sakinah Sudin
Sumber: Tribun Timur