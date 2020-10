Artikel Dosen FUFP UIN Alauddin Terbit di NUS Press

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Artikel berjudul ;The Reproduction of Imams and Their Changing Roles within the Contemporary Muslim Community in Wajo, South Sulawesi, Indonesia; berhasil terbit di National University of Singapore (NUS) Press pada Oktober 2020.

Artikel tersebut merupakan karya Dosen Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, Wahyuddin Halim.

Mantan Kepala Pusat Kajian Islam, Sains dan Teknologi (Pukistek) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) itu memgatakn sangat berbahagia karena karya tersebut terbit di salah satu universitas terbaik di dunia.

"Ini bukan hanya sebuah terbitan international, tapi diterbitkan oleh penerbit salah satu universitas terbaik di dunia," katanya.

Dia menambahkan, satu asumsi yang dibangun dalam buku ini, praktik dan pemahaman Islam di Indonesia Timur itu punya keunikan yang menarik.

Bukan hanya jika Ia dibanding dengan yang di Timur Tengah, tapi juga di wilayah lain di Nusantara seperti Indonesia bagian Barat.

Menanggapi hal itu, Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Hamdan Juhannis mengapresiasi karya tersebut, yang menurutnya secepatnya perlu dibedah.

"Buku Bro Wahyu ini secepatnya perlu dibedah, dipajang dan dirayakan sebagai pelecut semangat tradisi ilmiah di UIN Alauddin," ujarnya. (*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam