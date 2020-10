Sinopsis Valerian and the City of a Thousand Planets, Bioskop Trans TV Malam Ini, Dibintangi Rihanna

Valerian and the City of a Thousand Planets

TRIBUN-TIMUR.COM - Valerian and the City of a Thousand Planets dibintangi oleh Dane DeHaan dan Cara Delevingne.

Film ini rilis perdana di bioskop tanah air pada 28 Juli 2017.

Bioskop trans TV malam ini akan hadir dengan film pilihan.

Yakni berjudul Valerian and the City of a Thousand Planets tayang pukul 22.00 wita.

Ada pula Clive Owen, penyanyi Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, Kris Wu, Sam Spruell, hingga Alain Chabat juga turut membintangi film fiksi ilmiah ini.

Film berdurasi 147 menit ini diarahkan oleh sutradara Luc Besson.

Selain berlaku sebagai sutradara, Luc Besson juga menulis untuk skenario film ini.

Rotten Tomatoes memberikan ulasan sebanyak 47 persen, sedangkan IMDb memberikan nilai 6,5 dari 10.

Film yang diproduksi di bawah studio EuropaCorp/STXfilms ini diperkirakan menghabiskan dana hingga 177 juta dolar AS dalam pembuatannya.

Sementara pendapatan yang diperoleh dari pemutaran filmnya di Amerika sebanyak 41 juta dolar AS.