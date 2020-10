Google Luncurkan 'Hum to Search', Fitur Pencari Lagu untuk Kamu yang Lupa Judul Tapi Ingat Nadanya

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Baru-baru ini Google merilis fitur baru bernama "Hum to search".

Sesuai dengan namanya, fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari lagu dengan cara bersenandung.

Fitur terbaru Google ini dinamakan "Hum to search" dan bisa digunakan untuk mencari lagu.

Google meluncurkan fitur ini untuk mempermudah pengguna ketika ingin mencari lagu hanya dengan menyanyikan potongan lirik.

Melalui fitur ini, pengguna juga akan merasa terbantu apabila mereka lupa dengan judul lagu yang sebelumnya telah didengarkan.

Pengguna cukup menyanyikan lirik lagu yang diingat selama 10 hingga 15 detik.

Nantinya, Google akan menampilkan hasil penelusuran lagu yang diminta.

Hasil penelusuran ini sangat lengkap, mencakup sejumlah informasi seperti judul lagu, cover album, nama penyanyi, lirik lagi, serta rincian lainnya.

Selain dapat digunakan di Google Search, fitur ini juga bisa digunakan pada layanan Google Assistant.

Caranya, pengguna cukup mengatakan "Hai Google, lagu apa ini?" atau "What is this song?", lalu menyanyikan potongan lirik lagu yang akan dicari.