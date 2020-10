Kalla Toyota Perkenalkan New Yaris, Hatchback Unggulan Andalan Anak Muda

Anton Jimmi Suwandy - Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (tengah) Kazunori Minamide - Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (kanan) Demas Agil - Pembalap Toyota Team Indonesia (kiri) hadir dalam peluncuran Toyota New Yaris awal September 2020 lalu di Jakarta. Toyota New Yaris menjadi sebuah hatchback kompak yang bertenaga, stabil, dan lincah sehingga dapat semakin mendukung berbagai macam aktivitas penggunanya.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kalla Toyota senantiasa berupaya menghadirkan solusi terhadap berbagai macam kebutuhan mobilitas pelanggan.

Terlebih dalam menunjang kebutuhan berkendara anak muda dengan menghadirkan ever-better cars.

Kalla Toyota memperkenalkan Toyota New Yaris yang tak hanya tampil sebagai hatchback yang semakin stylish dan youthful.

Namun juga menawarkan sensasi berkendara yang lincah hingga mampu membangkitkan excitement bagi penggunanya, khususnya mereka yang berjiwa muda yang aktif dengan mobilitas tinggi sehari-hari.

Sejak tahun 2015, Kalla Toyota berhasil membukukan penjualan sebanyak 3.310 unit Toyota Yaris untuk wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra.

Konsep hadirnya Toyota Yaris ialah pengembangan mobil yang sesuai dengan mereka yang berjiwa muda.

Dimensi yang kompak dan nilai kepraktisan yang mendukung berbagai macam aktivitas mobilitas sehari-hari menjadi konsep yang berhasil membuat Toyota Yaris meraih respon positif dari pelanggan setia Kalla Toyota.

Menurut Aswan Amiruddin selaku Marketing Manager Kalla Toyota, memasuki era new normal ini, pemenuhan kebutuhan mobilitas pelanggan adalah prioritas utama bagi Kalla Toyota.

"Untuk itu, kami terus kuatkan komitmen untuk terus memberikan kemudahan dengan menghadirkan berbagai produk yang memberikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman. Salah satunya adalah Toyota New Yaris yang mampu mendukung mobilitas pelanggan, khususnya bagi generasi muda yang membutuhkan stylish hatchback dengan tampilan sporty dan dinamis,” ucapnya, Kamis (15/10/2020).

Tampil dengan tagline Start Your New Excitement, New Yaris dikembangkan sebagai hatchback kompak yang dapat menciptakan sensasi berkendara yang lincah serta menyenangkan dengan radius putar yang lebih pendek yaitu 5.1 meter.