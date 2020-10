NONTON TV ONLINE Ukraina vs Spanyol UEFA Nations League, Akses Link Live Streaming Mola TV di Sini

TRIBUN-TIMUR.COM - Nonton TV Online Ukraina vs Spanyol UEFA Nations League, Akses Link Live Streaming Mola TV di Sini

Live Streaming Ukraina vs Spanyol di laga UEFA Nations League akan tayag malam ini Rabu (14/10/2020).

Laga Ukraina vs Spanyol di UEFA Nations League bisa disaksikan via Live Streaming Mola TV ( www.mola.tv ) mulai jam 01.45 WIB.

Link Live Streaming Ukraina vs Spanyol pada Rabu dini hari dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Pada pertemuan pertama, skuad asuhan Andrei Shevchenko tersebut kalah telak dengan skor pertandingan 0-4 dari Sergio Ramos cs.

Namun, Ukraina bisa saja membuat kejutan seperti saat menang 2-1 dari Swiss di laga pembuka.

Kala itu, Sheva dapat kembali memaksimalkan beberapa pilar yang tampil maksimal, seperti Andriy Yarmplenko dari West ham dan Oleksandr Zinchenko dari Manchester City.

Di sisi lain, Spanyol diprediksi tetap menguasai laga.

Apalagi nama-nama muda seperti Ansu Fati dan Ferran Torres terus menunjukkan potensi mereka dan semakin menyatu dengan tim.

Sergio Ramos dan Gerard Pique di Timnas Spanyol (DAILYMAIL)

Ansu Fati Kalahkan Luis Suarez