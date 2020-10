Chief Economist CIMB Niaga: Dinamika Ekonomi Kuartal III Masih Lemah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Chief Economist PT Bank CIMB Niaga Tbk, Adrian Panggabean memberikan catatan perekonomi Indonesia di kuartal III 2020.

Ia menganalisis pada tataran domestik, data tradisional dan non-tradisional memberikan indikasi kuat bahwa secara umum dinamika ekonomi di kuartal III masih lemah.

Hal ini terjadi karena terjadi penyesuaian konsumsi ke bawah dan jatuhnya aktivitas investasi.

Meskipun demikian, tentu saja selalu ada sektor-sektor ekonomi/bisnis yang justru diuntungkan oleh terjadinya sebuah krisis.

"Saat ini, di banyak negara (termasuk Indonesia) ada sejumlah winners yang muncul, bisnis packaging berbahan plastik, eCommerce, penjualan peralatan DIY (Do It Yourself), gadgets/gaming console, telekomunikasi, bisnis pengantaran (delivery), alat kesehatan, digital banking, utilities, cyber security, digital marketing, misalnya mengalami peningkatan volume bisnis yang sangat tajam," katanya, Rabu (14/10/2020).

Gambaran tentang mobilitas manusia masih bervariasi.

Google Foot Mobility Index, yang memberikan informasi pergerakan manusia intra-kota, mengindikasikan perkembangan yang positif dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Yaitu, ada kecenderungan naiknya aktivitas/mobilitas penduduk intra-kota. Tapi statistik hotel (hotel occupancy rate) masih menggambarkan rendahnya mobilitas penduduk antar-kota," katanya.

"Observasi lapangan mengindikasikan bahwa occupancy rate di kuartal 3 2020 masih berada di rentang 5-35% (versus 55-70% pra-Covid-19)," lanjutnya.

Statistik penumpang kereta api di Pulau Jawa juga menunjukkan masih sangat rendahnya mobilitas penduduk antar-wilayah.