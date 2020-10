Apa Itu Norovirus yang Merebak di China? Kenali Gejala-gejalanya dan Cara Penyebarannya 

Setelah pada Desember 2019 lalu menggemparkan dunia dengan Virus Corona, kini China kembali terkena virus baru yang disebut dengan Norovirus.



Tak tanggung-tanggung, kini sudah 11 kasus mahasiwa di sebuah universitas di Taiyuan, ibu kota Provinsi Shanzi, China dilaporkan positif terjangkit norovirus.



Bahkan, dari pemberitaan yang banyak beredar termasuk dimuat Kompas pada 12 Oktober 2020 ada 70 mahasiswa mengalami diare dan muntah-muntah.



Dilansir dari Tribun Pontianak, kemudian, Departemen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) di Taiyuan mengambil sampel 28 kasus mahasiswa tersebut untuk melakukan tes norovirus pada Rabu dan Sabtu (10/10/2020).



Hingga Minggu (11/10/2020), sebanyak 22 pasien yang mengalami diare dan muntah-muntah akibat virus ini maupun faktor lainnya, masih dirawat di rumah sakit.



Apa itu norovirus, gejala dan penyebabnya?

Melansir WebMD, norovirus awalnya disebut sebagai virus Norwalk, di mana wabah ini pertama kali dikonfirmasi pada tahun 1972.

Norovirus dianggap sebagai penyebab paling umum dari gastroenteritis akut (penyakit diare dan muntah) di seluruh dunia.



Penyebaran Virus ini menyebar dengan mudah melalui makanan dan minuman dan dapat berdampak besar pada kesehatan masyarakat.



Menurut Pusat Pengendalidan dan Pencegahan Penyakit (CDC) di AS, rata-rata norovirus menyebabkan 19 juta sampai 21 juta kasus di AS per tahun.



Meski begitu, kasus infeksi norovirus umumnya terjadi pada musim dingin. Karena itu, orang-orang juga menyebutnya "infeksi muntah musim dingin".



Diketahui, virus ini dapat ditularkan hingga 8 minggu.



Artinya, ada kemungkinan seseorang dapat menularkannya kepada orang lain.



Namun, biasanya infeksi ini semakin berkurang seiring waktu.



Dalam kebanyakan kasus, seseorang dapat kembali bekerja atau melakukan aktivitas setelah bebas dari gejala selama 48 jam.



Tetapi, bagi mereka yang bekerja sebagai pelayan makanan umumnya didorong untuk karantina selama 72 jam sebelum melayani pelanggan kembali.



Gejala



Dilansir dari MayoClinic, disebutkan ada sejumlah gejala yang dialami penderita norovirus, antara lain:



- Mual



- Muntah



- Sakit perut atau kram



- Diare encer



- Merasa tidak enak badan



- Demam ringan



- Nyeri otot



Gejala ini biasanya muncul mulai 12-48 jam setelah seseorang terpapar norovirus dan berlangsung 1-3 hari kemudian.



Adapun seorang penderitanya dapat terus buang air besar (BAB) yang berlangsung hingga dua minggu setelah pemulihan.



Aktivitas BAB berlebih ini dapat berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan jika penderitanya memiliki komorbid atau penyakit yang mendasarinya.



Diketahui, beberapa penderita infeksi norovirus tidak menunjukkan gejala.



Namun, mereka tetap menularkan dan menyebarkan virus kepada orang lain.



Komplikasi Bagi kebanyakan orang, infeksi norovirus biasanya hilang dalam beberapa hari dan tidak mengancam jiwa.



Tetapi, pada beberapa kasus, terutama anak-anak, dan lansia, infeksi norovirus dapat menyebabkan dehidrasi parah.



Adapun gejala seseorang mengalami dehidrasi parah yakni, kelelahan, mulut dan tenggorokan kering, kelesuan, pusing, dan kualitas kencing menurun.



Penyebab norovirus



Tidak hanya mewaspadai gejala yang terjadi pada penderitanya, penyebab adanya infeksi norovirus juga penting untuk disimak.



Norovirus sangat mudah menular melalui kotoran manusia dan hewan yang terinfeksi.



Selain itu, penyebab lain dapat melalui:



- Makan makanan yang terkontaminasi



- Minum air yang terkontaminasi



- Menyentuh tangan ke mulut setelah tangan Anda menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi



- Melakukan kontak dekat dengan orang yang mengalami infeksi norovirus



- Meski begitu, norovirus sulit untuk dimusnahkan karena mereka dapat menahan suhu panas dan dingin serta sebagian besar desinfektan.



Faktor risiko norovirus



Selain itu, ada juga sejumlah faktor berisiko yang memungkinkan kita tertular norovirus, yakni:



- Makan di temat di mana makanan tidak ditangani dengan benar



- Mengunjungi pusat penitipan anak



- Tinggal di tempat yang dekat, seperti di panti jompo



- Tinggal di hotel, resor, kapal pesiar, atau tempat dengan banyak orang dalam jarak dekat



- Melakukan kontak dengan seseorang yang mengalami infeksi norovirus.



Cara Mencegah Tertular Norovirus



Infeksi norovirus sangat menular, dan siapa saja dapat terinfeksi lebih dari sekali.



Oleh karena itu, untuk membantu mencegah penyebarannya dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:



- Cuci tangan sampai bersih dengan sabun dan air, terutama setelah menggunakan toilet atau mengganti popok.



- Hindari makanan dan air yang terkontaminasi, termasuk makanan yang mungkin telah disiapkan oleh seseorang yang sedang sakit.



- Cuci buah dan sayuran sebelum makan.



- Masak seafood sampai bersih.



- Buang muntahan dan kotoran secara hati-hati untuk menghindari penyebaran norovirus melalui udara.



- Rendam bahan dengan handuk sekali pakai, sesedikit mungkin ganggu, dan masukkan ke dalam kantong plastik sekali pakai.



- Desinfeksi permukaan yang mungkin telah terkontaminasi.



- Gunakan larutan pemutih klorin dan kenakan sarung tangan.



- Tetap di rumah dari pekerjaan, terutama jika pekerjaan Anda melibatkan penanganan makanan.



- Anda mungkin tertular selama tiga hari setelah gejala Anda berakhir.



- Anak-anak harus tinggal di rumah dari sekolah atau penitipan anak.



- Hindari bepergian sampai tanda dan gejala Anda hilang.(*)

Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Penjelasan Lengkap Tentang Norovirus: Penyebab, Gejala, Penularan hingga Cara Mencegahnya